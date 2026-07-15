Attimi di paura a Racale, dove nella notte tra sabato e domenica scorsi è stato compiuto un atto intimidatorio ai danni dell’abitazione di Daniele Renna, consigliere comunale e segretario cittadino del Partito Democratico.

La dinamica dell’episodio

Secondo quanto ricostruito, l’intenzione degli autori del gesto era quella di appiccare un incendio. Al rientro presso la propria abitazione, il politico si è trovato davanti agli occhi i resti di una bottiglia, che presumibilmente conteneva liquido infiammabile, lasciata sull’uscio di casa.

Fortunatamente, l’atto non ha sortito gli effetti sperati dai responsabili: le fiamme, innescate con ogni probabilità per danneggiare l’ingresso dell’abitazione, si sono spente autonomamente prima di propagarsi alla struttura o creare danni irreparabili.

Le indagini in corso

Daniele Renna ha immediatamente sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e, soprattutto, per risalire agli autori del gesto intimidatorio.