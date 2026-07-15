A seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e bagnanti riguardo a frequenti violazioni sull’uso del demanio, il 14 luglio è scattata un’importante operazione interforze a Porto Cesareo. I militari della Guardia Costiera e della locale Stazione dei Carabinieri, con il supporto dell’Arma dislocato sul territorio, hanno eseguito controlli capillari per ripristinare la legalità lungo il litorale.

Vendita abusiva e alcolici senza autorizzazione

Tra le violazioni più gravi accertate, la presenza di un veicolo mobile elettrico, appositamente allestito per la somministrazione di alcolici e bevande, operante in totale assenza di autorizzazioni. Il trasgressore è stato sanzionato con tre distinti verbali (PVAC) per violazione dell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia e del TULPS, per un ammontare di 6.400 euro. Il mezzo e la merce, dal valore di 1.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Occupazione abusiva del demanio

Il controllo ha interessato anche l’occupazione impropria della spiaggia:

Sono stati sanzionati due soggetti per l’installazione abusiva di gazebo e tende (3×3 e 4×4 metri), con sanzioni pari a 400 euro e sequestrati tre carretti in ferro contenenti circa 3.000 articoli da spiaggia e chincaglieria (valore 10.000 euro). Per gli autori dell’attività illecita sono state notificate sanzioni per complessivi 15.400 euro.

Tutto il materiale sequestrato è stato affidato in custodia al Sindaco di Porto Cesareo. Il bilancio della prima fase dell’operazione conta sanzioni per 22.800 euro e sequestri di merce per circa 11.000 euro.

Operazione notturna: stop ai “segna-posto”

L’attività di monitoraggio è proseguita anche durante la notte tra il 14 e il 15 luglio per contrastare il fenomeno dei “segna-posto” e l’abbandono di attrezzature commerciali sull’arenile. I militari hanno sequestrato 5 carretti e 1 tenda; 11 ombrelloni, 4 lettini e 12 sdraio e circa 2.000 articoli tra gonfiabili e accessori, per un valore di ulteriori 10.000 euro.

L’impegno per la sicurezza balneare

La Guardia Costiera ha ribadito che i controlli lungo tutto il litorale proseguiranno senza sosta per l’intera stagione estiva. L’obiettivo primario rimane la tutela della collettività, garantendo la libera fruizione delle spiagge pubbliche e proteggendo gli operatori economici onesti che operano nel pieno rispetto della normativa vigente.