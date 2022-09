SuperEnalotto, sfiorato il 6 nel Salento. A Lizzanello realizzato un 5 da oltre 11mila euro

Fortuna ancora generosa con il territorio della provincia di Lecce. Certo, non si tratta del “colpo grosso”, ma la somma vinta è abbastanza importante, utile a essere in grado di fornire qualche soddisfazione.

Il Salento sfiora nuovamente il massimo al SuperEnalotto. Nel concorso dell’1 settembre, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 11.497,23 euro.

La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via Cavour angolo via Gramsci 1, a Lizzanello.

Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 264,9 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone in provincia di Fermo, mentre in Puglia l’ultimo “6” è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.