SuperEnalotto, a Veglie sfiorato il “6”. Realizzato un “5” da oltre 14mila euro

Chissà se al momento dell’estrazione avrà gioio oppure sarà rimasto rammaricato per non aver centrato il “bersagli pieno”, anche se, la somma, se pur non esorbitante, dà la possibilità di togliere qualche piccola soddisfazione.

Il Salento festeggia ancora grazie al SuperEnalotto.

Nel corso dell’estrazione di ieri, martedì 12 gennaio, la popolare lotteria ha regalato a un giocatore di Veglie, un “5” da 14.556,92 euro.

La schedina fortunata è stata giocata presso il Cristal Bar in via Salice 85.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 91,2 milioni e sarà in palio nell’estrazione di domani giovedì 14 gennaio.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Puglia, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, sempre a Bari.