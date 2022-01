La “Dea bendata” bacia il Salento, a Gallipoli realizzato un 5 da oltre 33mila euro al SuperEnalotto

Anche in questo caso non è stato centrato il jackpot, ma pazienza, sarà per le prossime giocate, sta di fatto che il Salento è tornato a essere baciato dalla “Dea Bendata”.

La Puglia torna a sorridere con il SuperEnalotto. Nel concorso di ieri, martedì 18 gennaoi, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 33.824,56 euro

La giocata vincente è stata convalidata presso un esercizio di via Ariosto 1/3 a Gallipoli, in provincia di Lecce.

Il montepremi, a questo punto, sale intanto a 143,3 milioni di euro, che saranno messi in palio nella prossima estrazione.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, in provincia di Fermo, mentre in Puglia l’ultimo “6” è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.