Il 10eLotto premia ancora il Salento, vinti a Galatone 100mila euro

Il 10eLOTTO si conferma un gioco di successo e particolarmente affezionato al territorio pugliese.

In particolare la fortuna ha nuovamente baciato il Salento, dove, a Galatone sono stati vinti 100mila euro.

Il fortunato giocatore ha scelto la modalità Frequente, ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i numeri giocati con i 20 numeri estratti centrando un 9 Doppio Oro e realizzando, così, una vincita così importante.

Un buon risultato si è ottenuto anche a Maruggio in provincia di Taranto, dove, con un un 8 Doppio Oro, il fortunato vincitore ha intascato 20mila euro

L’ultimo concorso della lotteria ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.