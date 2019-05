No alla violenza sulle donne, a Campi Salentina il progetto di “dialogo aperto”. Poi, la presentazione del libro di Lili Pati

È per dire no alla violenza sulle donne che Lara Carrozzo presenta “Rete d’Azione femminile e maschile”. Giovedì 16 maggio, sarà Casa Prato di Via San Giuseppe a Campi Salentina a lanciare il progetto, appuntamento alle ore 19:00. E a seguire la presentazione del libro di Lilli Pati, Cinquanta passi di una libertà negata.

Il progetto nasce per creare una rete tra istituzioni e cittadino con un obiettivo: sostenere, ascoltare e aiutare le tantissime donne che si trovano da sole in situazioni di violenza di ogni genere.

Soprattutto il piano dell’informazione e della comunicazione sarà al centro dell’iniziativa che vuole portare un punto di vista critico sul modo in cui le notizie di violenza sulle donne sono trattate. Lo “stile cronaca” è al centro del progetto, a cui, però, andrebbe accompagnata una seria riflessione. La proposta di Lara Carrozzo è semplice: una rete maschile e femminile di “dialogo aperto”, che porti alla creazione di nuove comunità di accoglienza e di condivisione.

A seguire, le storie delle due protagoniste del libro di Lili Pati, Cinquanta passi di una libertà negata. Da una parte c’è Vera, una detenuta, dall’altra Celeste, la secondina per poco tempo, trimestrale, in un carcere del nord. È quest’ultima che nel reparto femminile della prigione fa le prove di una vita vissuta, conosce storie e sensibilità diverse delle donne in carcere, ognuna con le sue vicende, i suoi ricordi, le violenze fisiche e morali.

A dialogare con l’autrice sarà Lara Carrozzo, assieme all’intervento dell’avvocato Serena Assenzio. L’intera iniziativa vede il patrocinio del Comune di Campi Salentina.