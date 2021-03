Il Contrammiraglio Giuseppe Meli in visita presso il Compartimento Marittimo di Gallipoli

Il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Contrammiraglio Giuseppe Meli, nelle giornate dell’1 e di oggi si è recato in visita, presso il Compartimento Marittimo di Gallipoli.

A ricevere l’alto ufficiale, che ancora una volta ha dimostrato con la propria presenza una particolare sensibilità e interesse nel sostenere il personale dipendente e le istanze delle comunità locali, è stato il Capitano di Vascello Enrico Macrì, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli.

L’Ammiraglio ha fatto visita a tutti gli uffici marittimi della Provincia di Lecce che ricadono nel Compartimento Marittimo della “Città Bella”, dove, sempre nel rispetto delle normative atte a contrastare la diffusione del coronavirus, ha potuto incontrare il personale dipendente.

Presso la sede del Compartimento Marittimo di Gallipoli, invece, ha incontrato gli Ufficiali in servizio con i quali ha approfondito le tematiche tecnico/operative di maggior rilievo, non mancando di fornire le proprie direttive sia in ordine ai servizi istituzionali previsti per l’approssimarsi della stagione estiva e sia circa le precauzioni da adottare in questo periodo di emergenza dovuta al covid-19.

La visita ha costituito un momento particolarmente importante per la Capitaneria di Porto e il suo personale, che trae forza e sostegno dalla presenza e dall’interessamento del Direttore Marittimo per continuare con rinnovato entusiasmo e impegno la propria attività quotidiana al servizio dei cittadini.