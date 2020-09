Il Ministro della Giustizia albanese Etilda Gjonaj in visita all’Università del Salento

«Questo incontro mi emoziona moltissimo perché il nostro popolo è da sempre molto vicino a quello albanese. Per questo intendo investire concretamente nel rapporto con l’Albania, costruire un ampio progetto di cooperazione con le Università e le istituzioni albanesi. Un progetto che contribuisca altresì a far conoscere ai nostri studenti il Paese delle Aquile, così da rafforzare l’amicizia tra i nostri due popoli», con queste parole il Rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice commenta la visita, che ha svolto, nella giornata di ieri, presso il Rettorato, del Ministro della Giustizia di Albania Etilda Gjonaj.

«Vorrei sviluppare un “Erasmus transfrontaliero” per favorire questo processo e costruire un progetto di cooperazione culturale che ci porti al centro dell’attenzione dell’Europa. Insieme facciamo parte di una regione che è ai margini del nostro continente, ma rafforzando la nostra collaborazione possiamo costruire una prospettiva comune di sviluppo in Europa e nel Mediterraneo e proporci davvero come la porta d’Oriente, un ponte tra le diverse culture che si affacciano sul Mediterraneo».

«Ci separano poche miglia, grazie alla cooperazione tra i nostri popoli, scompariranno – ha dichiarato, invece, il Ministro. La nostra collaborazione vorrei non fosse formale, ma diventasse un vero rapporto di amicizia. Dal punto di vista giuridico stiamo attuando una riforma importante, il supporto dell’Università del Salento è per noi un eccezionale valore aggiunto. Auspico che sia l’inizio di uno scambio tra le nostre realtà e per questo sono pronta a tenere personalmente lezioni nel vostro Ateneo che possano spiegare agli studenti il percorso fatto e gli obiettivi sui quali stiamo lavorando: una riforma giudiziaria che non riguarda soltanto il sistema giuridico penale, ma anche quello penitenziario. Il primo passo sarà la sottoscrizione di un memorandum tra l’Università del Salento e il Ministero della Giustizia albanese sulla base del quale l’Ateneo salentino offrirà supporto scientifico in materia di diritto e procedura penale e diritto penitenziario».

A ottobre ci sarà la firma del protocollo unitamente all’implementazione di altre iniziative, anch’esse discusse nell’incontro, che promettono di incidere significativamente sulle relazioni tra le due sponde e preludono ad una presenza sempre più forte di UniSalento in Albania.