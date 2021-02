Il Rettore Fabio Pollice visita l’Accademia di Belle Arti, rafforzata la sinergia con Unisalento

Nella giornata di ieri il Rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, accompagnato dalla Prof.ssa Maria Antonietta Aiello, ha visitato l’Accademia di Belle Arti di Lecce. Accolto dal Presidente Nicola Ciracì e dal Direttore Nunzio Fiore, ha incontrato anche i componenti del Consiglio Accademico e della Consulta Studentesca.

La visita ha suggellato un cammino comune, avviato nelle ultime settimane, che ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra tutte le Istituzioni salentine di formazione terziaria.

Tra gli argomenti posti al centro dell’incontro vi sono stati la volontà di creare un centro salentino per il Restauro, la programmazione di un premio sulla creazione artistica, la nascita di un infopoint congiunto che integri le funzioni di orientamento agli studi e quelle di fruizione del territorio.

“Per la prima volta in 60 anni di storia dell’Accademia un ‘Magnifico’ ha varcato la soglia della nostra sede di Via Libertini e già questo rappresenta una giornata memorabile per la nostra Istituzione. Di particolare rilievo è stata la disponibilità di UniSalento a sostenere con le sue note competenze il percorso di informatizzazione di della nostra Istituzione – hanno affermato il Presidente e il Direttore dell’Accademia.

Formazione, orientamento, valorizzazione del territorio saranno gli asset di questo nuovo Patto per l’Arte rivolto innanzitutto ai giovani diplomati e all’area jonico-salentina”.

“Ringrazio, innanzitutto, il Presidente Ciracì, il Direttore Fiore, il personale docente e non docente, la Consulta Studentesca, per l’accoglienza odierna; ho visitato con ammirazione i Laboratori dell’Accademia e avuto modo di apprezzare l’elevata qualità delle attività che si svolgono quotidianamente al loro interno. Oggi si rafforza ulteriormente la convinzione di una necessaria sinergia fra l’Accademia e l’Università; abbiamo tracciato un percorso condiviso che vedrà a breve l’avvio delle prime azioni”.