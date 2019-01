Viva viva la Befana! La magia dell’Epifania con la Proloco di Surbo

Nei cieli illuminati dai cristalli di neve è tornata a volare anche quest’anno la Befana. Già, perché se anche in molte delle case italiane la Befana scenderà questa notte dai comignoli, alcuni bimbi hanno ricevuto la calza più attesa proprio nelle scorse ore.

Ad affiancare la vecchietta in sella alla sua scopa e ad aiutarla nella laboriosa consegna delle calze, da 24 anni c’è la Pro Loco di Surbo.

Anche quest’anno, infatti, l’appuntamento con “Viva viva la Befana!”, promosso dall’associazione Pro Loco di Surbo con il patrocinio della Città di Surbo ha regalato a tanti bambini la gioia di un dono inatteso.

Le calze per i bimbi meno fortunati

Sono state confezionate circa 1000 calze dai volontari dell’associazione Pro Loco che saranno donate dalle Befane dell’associazione nelle parrocchie: Santa Maria del Popolo, Madonna della Fiducia e in via Brenta vicino Parrocchia Santa Lucia per celebrare L’Epifania .

In questo 2019 le befane hanno regalato un sorriso ai bambini, figli dei detenuti presso il Penitenziario “Borgo San Nicola” in collaborazione con la Comunità Speranza, associazione a sostegno dei detenuti. Le calze hanno avuto l’obiettivo di rendere più dolce e meno amara la lontananza dai genitori per i figli dei detenuti.

Da Surbo fino in Kosovo e Albania

Ancora una volta, la Pro Loco di Surbo con in prima linea il suo presidente Adelmo Carlà, hanno voluto solcare il mare per portare ai bimbi di Kosovo e Albania, una calza piena di amore e di dolcezze.

In collaborazione con il progetto Nota il Mondo dell’associazione Salento Faber, due giovanissimi volontari della Pro Loco di Surbo, Nicola Trantini e Lela D’Amato, hanno raggiunto Rubik in Albania e Gllogjan in Kosovo per far vivere l’emozioni delle nostre tradizioni ai bambini al di là dell’Adriatico. Un’atmosfera di felicità e di festa che “Viva viva la Befana!” porta fuori dai confini nazionali.

Il progetto

Quello di “Viva viva la Befana!” è un progetto nato nel 1995 quando l’appena costituita associazione Pro Loco muoveva i primi passi in direzione di un più ampio progetto di promozione sociale e culturale sul territorio. In 24 anni di attività l’evento è stato sempre un appuntamento fisso e molto atteso soprattutto dai bambini, ed è cresciuto di pari passo con l’associazione stessa senza mai perdere quello spirito di festa e di solidarietà che lo ha da sempre fatto amare dalla popolazione di Surbo.