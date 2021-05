Trepuzzi, strade più pulite grazie ad un gruppo di volontari. Ecco l’iniziativa nata su Facebook

Senso civico, rispetto per l’ambiente e cura della propria città sono gli elementi fondamentali di una iniziativa come quella portata avanti da un gruppo di cittadini di Trepuzzi che si riuniscono per ripulire le strade del comune salentino.

Ogni settimana, il gruppo di cittadini liberi e volontari si riunisce per raccogliere i rifiuti abbandonati incivilmente e dare una nuova veste a Trepuzzi, più pulita ed in ordine. L’iniziativa che ha visto la partecipazione di molti volontari è nata sul gruppo Facebook Trepuzzi da Amare.

Si tratta del terzo anno consecutivo che l’iniziativa ha luogo, rendendo un servizio a tutti i cittadini di Trepuzzi. Non appena l’andamento dell’epidemia ha permesso di potersi spostare da casa, infatti, i volontari sono tornati a rendere un servizio utile al territorio.