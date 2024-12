Galatina, nasce “Weekend Solidali”, il progetto che trasforma fragilità in autonomia

Mercoledì 18 dicembre, nella Sala Conferenze dell’Ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, è stato presentato il nuovo progetto “Weekend Solidali – Palestre di Autonomia”. L’iniziativa nasce dall’associazione “Portatori Sani di Sorrisi ODV” in collaborazione con il Servizio Dipendenze e i Servizi Sociali del Comune di Galatina.

L’idea è semplice e potente: offrire a chi affronta difficoltà un’occasione per uscire dalla routine e sviluppare nuove capacità. I weekend si svolgono al Dinamiko Village, un luogo immerso nella natura, dove esperti accompagnano i partecipanti in attività pensate per rafforzare l’autonomia e la fiducia in sé stessi.

Un progetto di comunità

Giuseppe De Maria, direttore del Presidio Ospedaliero, ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di non limitarsi alla terapia medica, ma di puntare sul passaggio da paziente a persona. «Vogliamo offrire un’opportunità di crescita e reinserimento sociale», ha spiegato.

Il sindaco di Galatina, Fabio Vergine, ha definito l’iniziativa “un’officina di cose belle e laboratorio di sorrisi”. Ha aggiunto: «Non è scontato donare un sorriso. Con questo protocollo nasceranno buone pratiche e il nostro territorio ne trarrà beneficio».

Salvatore Della Bona, direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, ha evidenziato il valore del progetto per combattere l’isolamento. «È l’anello che mancava nel percorso riabilitativo», ha dichiarato.

L’assessore alle Politiche Sociali, Camilla Palombini, ha parlato delle difficoltà nel reinserire le persone in società: «Sapere di avere qualcuno accanto fa la differenza. Questa iniziativa sprona i partecipanti a riprendere in mano le proprie vite».

Testimonianze di speranza

Giovanna, una persona coinvolta nel progetto, ha raccontato il suo percorso: «Mi sono lasciata aiutare. Se non parte da noi, non c’è nulla da fare».

Pierangelo Muci, presidente di Portatori Sani di Sorrisi, ha sottolineato l’impegno: «Crediamo nelle persone. Apriamo le porte del nostro villaggio e diamo un domicilio a chi ne ha bisogno. Siamo certi che questo progetto lascerà un segno, perché parte da un grande sogno: rendere il mondo migliore per chi verrà dopo di noi».

Oltre l’orizzonte

Dinamiko Village non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di rinascita. «Inclusione e terapia sono i capisaldi del nostro lavoro», ha detto Vittorio Scrimieri, responsabile del Ser.D. di Galatina.

Il progetto, che punta a durare fino al 31 ottobre 2025, ha già uno sguardo al futuro. «Sappiamo che continueremo oltre quella data. Abbiamo un obiettivo grande e un entusiasmo contagioso. Partiamo da Galatina, il nostro punto di forza», ha concluso Muci.

Con “Weekend Solidali”, Galatina diventa un faro di speranza e un modello di solidarietà concreta.