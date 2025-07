Il ruolo del microcredito nello sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale nelle aree interne del Sud Italia, un workshop a Tricase

Lunedì 28 luglio, Tricase ospiterà un importante evento dedicato alle strategie di sviluppo locale e all’imprenditorialità giovanile, con l’obiettivo di favorire la “restanza” nelle aree interne del Sud Italia. L’iniziativa, promossa dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, dalla Fondazione Mons. Vito De Grisantis e dalla Rete Italiana di Microfinanza, si terrà dalle ore 16:00 alle 22:00 presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone, in Piazza Pisanelli.

Il workshop, aperto a tutti previa iscrizione gratuita su Eventbrite, rappresenta un’occasione unica per affrontare le sfide e le opportunità legate alla permanenza dei giovani nei territori d’origine. L’evento vedrà la partecipazione di studiosi, rappresentanti istituzionali, imprenditori e attori del terzo settore, che si confronteranno sul ruolo del microcredito come leva fondamentale per l’innovazione sociale ed economica. L’obiettivo è stimolare un dialogo costruttivo tra politiche pubbliche e iniziative dal basso, al fine di delineare nuovi modelli di sviluppo sostenibile per le aree interne del Paese.

La giornata si aprirà alle ore 16:00 con un Tavolo di Lavoro dal titolo “Lavoro e imprese nelle aree interne per la restanza dei giovani”, moderato da Ada Manfreda, Direttrice del Lab. Ricerca Place per Innovazione Sociale e sviluppo di comunità Unipegaso-EspérO. Questo primo segmento vedrà un confronto tra studiosi, imprese, attori del terzo settore e Istituzioni Pubbliche. Interverranno figure di spicco come il Giacomo Cazzato (Presidente dell’Area Interna Sud-Salento), Loredana Capone (Presidente del Consiglio Regionale Puglia), Vito Genco (Pres. Mestieri Puglia), Gianluca Budano (Direttore Arpal Puglia), Don Lucio Ciardo (Segretario Fondazione Mons. de Grisantis), Antonio Ciriolo (Presidente GAL Capo di Leuca), Pantaleo Greco (Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Lecce), Ada Chirizzi (Segretario Generale Provinciale Cisl – Lecce e Presidente Fondazione di Comunità del Salento) e Raffaele Santoro (Presidente ACLI Provinciali Lecce).

Alle ore 18:00, dopo i saluti istituzionali di Antonio De Donno, Sindaco di Tricase, e di Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, prenderà il via il convegno principale: “Microcredito e sviluppo locale: nuove opportunità per l’imprenditoria nelle Aree Interne del Sud”, moderato da Don Lucio Ciardo.

Tra i relatori di questa sessione: Leonardo Becchetti (Università Tor Vergata Roma, Co-fondatore di Next, Eye on Buy) approfondirà “La funzione dell’Economia civile in un’area marginale”; Sebastiano Leo (Assessore Formazione e Lavoro Regione Puglia) illustrerà “Gli interventi regionali a servizio della restanza dei giovani” e Mario Vadrucci (Presidente della Camera di Commercio di Lecce) presenterà “La realtà imprenditoriale del Sud-Salento”.

Un momento significativo sarà la presentazione della sintesi dello studio “L’impatto socio-economico del microcredito della Fondazione De Grisantis”, realizzato dall’Associazione Studentesca – Scuola di Economia dell’Università di Lione, Noise Lyon. Lo studio ha analizzato 20 delle 90 piccole attività imprenditoriali nate tra il 2012 e il 2024 in un’area marginale come il Sud Salento grazie al microcredito della Fondazione. Seguiranno gli interventi Mauro Buscicchio (Direttore Generale Bpp) sul “Ruolo dell’Istituto Bancario a servizio dell’impresa-giovane su territori marginali” e Andrea Gaetani (Area Manager Sud – PerMicro) sull'”Impatto del Microcredito sul territorio”.

La seconda parte del convegno, “Microfinanza e impresa”, avrà inizio alle ore 19:30, moderata dalla giornalista Luana Prontera. L’introduzione sarà a cura di Dott. Giampietro Pizzo (Presidente Ritmi.

Interverranno in questa sessione: Michele Sperti (Presidente Vicario Anci Puglia e Componente Conferenza Stato-Città) relazionerà su “L’azione dei Comuni a rischio di spopolamento a favore delle generazioni future”; Don Antonio Morciano (Presidente Fondazione De Grisantis) illustrerà “L’impegno della Fondazione De Grisantis sul territorio salentino”; Luciano De Francesco (Amministratore Delegato della Dfv) porterà una “Testimonianza di un ritorno nel proprio territorio”. In chiusura, il Salvatore Colazzo (Universitas Mercatorum Roma) approfondirà “Il valore socio-educativo delle azioni di microfinanza”.