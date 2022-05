Tragedia nel Salento, 21enne perde la vita in un incidente sulla Aradeo-Noha

Tragedia nel Salento, lungo la provinciale che da Aradeo conduce a Noha, la stressa strada che poche ore prima aveva fatto da teatro ad un incidente mortale in cui ha perso la vita un anziano di 81 anni, rimasto incastrato tra le lamiera della Fiat 500 dopo lo scontro con un Furgoncino Renault Kangoo. La seconda vittima è Antonio “Tony” Vantaggiato, 21enne di Galatina, trovato alle prime luci dell’alba nell’abitacolo della sua Lancia Y, quando ormai non c’era più nulla da fare. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a notare il veicolo fuori strada, ma i soccorsi sono stati inutili.

La dinamica

Toccherà ai Carabinieri ternare di capire cosa sia accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha perso il controllo dell’auto poco dopo una rotatoria. Dopo essere finito fuori strada, ha terminato la corsa contro un albero di ulivo. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Alle prime luci dell’alba, qualcuno ha visto la Y e ha attivato la macchina dei soccorsi. La corsa dell’ambulanza sul luogo dell’incidente è stata vana. Per il 21enne non c’era più nulla da fare.

Nell’incidente, stando ai primi accertamenti, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli, ma resta da capire cosa lo abbia causato. Il ragazzo potrebbe aver perso il controllo per una distrazione, un colpo di sonno o per evitare un ostacolo incontrato sulla strada. Ipotesi, al momento.

La salma del ragazzo è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per gli accertamenti del caso.