Sorpreso a spacciare a bordo di un monopattino, a Porto Cesareo 19enne finisce in manette

Nel corso dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno svolto sulla costa jonica del nord Salento un’operazione mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

La Guardia di Finanza delle Tenenze di Porto Cesareo hanno, infatti, arrestato un diciannovenne italiano che, a bordo di un monopattino elettrico, stava verosimilmente vendendo droga.

Addosso al giovane, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 13 dosi di cocaina, 7 di marijuana e 6 di hashish, oltre che denaro contante per oltre 800 euro, probabilmente riconducibile alla presunta attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce per l’ipotesi di spaccio di stupefacenti mentre l’acquirente è stato segnalato al Prefetto di Lecce per l’approvvigionamento della stupefacente per fini personali.