Accoltella al torace il fratello dinanzi alla madre. Arrestato 40enne di Palmariggi

Dopo un litigio per futili motivi, ha pensato bene di sferrare una coltellata al fratello con cui conviveva.

Il tutto alla presenza della madre che, attonita, assisteva alla scena e si disperava dinanzi a quella violenza brutale che avrebbe potuto portare anche alla morte di entrambi i figli o di uno di essi.

Così stanotte a Palmariggi sono dovuti intervenire i Carabinieri per evitare che succedesse il peggio.

I militari del Nor – sezione radiomobile della Compagnia di Maglie insieme ai colleghi della Stazione di Bagnolo del Salento hanno, così, tratto in arresto Angelino De Pascalis, 40enne, nato in Francia ma residente proprio a Palmariggi. L’uomo risponde di tentato omicidio aggravato ai sensi degli articoli 56, 61 e 575 del Codice Penale.

I fatti

De Pascalis intorno alle 23.00 dopo un diverbio con il fratello si era scagliato contro di lui armandosi con un coltello da cucina. Ne era nata una violenta colluttazione al termine della quale la vittima è stata colpita con un fendente al torace.

Chiamato il 118, i sanitari hanno soccorso il fratello e l’hanno trasportato al Vito Fazzi di Lecce dove è in cura e non è in pericolo di vita.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.

L’aggressore è stato arrestato e, assolte formalità di rito, è stato condotto al carcere di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.