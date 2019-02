Negli anni minaccia e picchia la madre, in manette 49enne di Martano

Non si conoscono i motivi che hanno spinto a intraprendere, nel corso degli anni, tali atteggiamenti nei confronti della mamma, fatto sta, che a causa di tali comportamenti, per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Lecce.

Nella giornata di ieri a Martano, i militari della Stazione locale hanno tratto in arresto – in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo e scaturito dalla richiesta dei Carabinieri di Martano – Sergio Trinchese, 49enne nato a Maglie, ma residente nel comune grico, pluripregiudicato.

Le indagini poste in essere dagli uomini della “benemerita, hanno consentito di accertare che l’uomo, nel corso degli ultimi anni, ha posto in essere una serie di maltrattamenti nei confronti della madre convivente, consistiti in minacce e aggressioni sia verbali che fisiche.

Il 49enne una volta terminate le formalità di rito è stato associato presso il carcere di “Borgo San Nicola”.