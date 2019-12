Per un anno perseguita la ex convivente fino alle minacce di morte, arrestato

Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare del divieto avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente ha continuato a renderle la vita un vero e proprio inferno. L’incubo è finito nella notte. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato mezzanotte e mezza quando i Carabinieri di Casarano hanno stretto le manette ai polsi di un 40enne. L’accusa che gli uomini in divisa hanno contestato all’uomo è quella di «atti persecutori». Stalking, insomma.

Per un anno la vittima ha dovuto fare i conti con i comportamenti aggressivi, denigratori e vessatori del 40enne. Un’escalation di violenze culminate con le minacce di morte. La denuncia/querela della donna ha permesso agli uomini in divisa di scrivere la parola fine con l’arresto. Una volta concluse le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato nella sua abitazione, dove dovrà restare ai domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.