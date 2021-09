Covid in Puglia, 11 decessi e 200 casi positivi. 49 in provincia di Lecce

Diminuiscono i contagi in Puglia secondo il report settimanale della Fondazione Gimbe. In sette giorni (1-7 settembre) la curva disegnata dai positivi mostra un calo con meno 15,5% dei nuovi casi. Nessun sovraccarico sugli Ospedali che riescono a gestire i pazienti. Nell’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la ‘pressione’ nei reparti Covid sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti positivi al virus è scesa al 7% (-1%) in area non critica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia). Stabile al 5% (0%) il tasso di occupazione in terapia intensiva. Numeri lontani dal nuovo limite fissato dal Governo per far scattare la zona gialla.

Un quadro confermato dal bollettino epidemiologico. Secondo il report, i ricoveri in area medica passano da 205 a 186. 23 i pazienti in terapia intensiva, ieri erano 25.

Sul fronte dei contagi, sono 200 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 11.376 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.753. 11 i decessi. 6.745 è il totale delle vittime da inizio pandemia.

Per quanto riguarda la mappa dei positivi, è la provincia di Lecce a contare più casi.

Provincia di Bari: 40

Provincia di Bat: 37

Provincia di Brindisi: 24

Provincia di Foggia: 27

Provincia di Lecce: 49

Provincia di Taranto: 18

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 3

Ricapitolando, sono 200 i nuovi casi in Puglia su 11.376 test. 11 i decessi. 3.753 sono le persone attualmente positive. 186 i ricoveri in area non critica. 23 in terapia intensiva.