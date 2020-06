Giro di vite dei Carabinieri della Compagnia di Casarano. Nel mirino droga, armi e maltrattamenti in famiglia

Sono stati giorni movimentati quelli dei militari dell’Arma della Compagnia di Casarano che, nell’ambito della propria giurisdizione, nel corso di una serie di servizi coordinati di controllo del territorio, finalizzati al contrasto reati contro il patrimonio, consumo e spaccio sostanze stupefacenti, controllo a persone sottoposte a limitazioni della libertà ee alla circolazione stradale, hanno arrestato e denunciato un numero considerevole di persone.

Melissano

A Melissano, gli uomini della “Benemerita” della Stazione locale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Gianni Manni nato Casarano, 51enne ma residente a Melissano. L’uomo si è reso responsabile nel tempo di maltrattamenti nei confronti della madre, culminati con il tentativo di aggressione, nella giornata di oggi, avvenuto all’interno della propria abitazione. Arrestato ed espletate le formalità di rito, sarà tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Sempre nel comune del Sud Salento, i militari hanno deferito in stato di libertà: un uomo, poiché a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico; un uomo ed una donna che, in concorso tra loro, dopo aver pubblicato annunci di vendita su un sito, mediante artifizi e raggiri, si sono fatti versare sulle carte prepagate la somma di euro 500,00 per la vendita di un elettrodomestico e la somma di euro 160,00 per la vendita di alcuni capi di abbigliamento, senza mai consegnare la merce; un uomo che, sottoposto al regime arresti domiciliari ad Alliste, è stato sorpreso allontanarsi arbitrariamente dalla propria abitazione per recarsi nel comune Melissano

Matino

A Matino, i Carabinieri della Stazione locale, all’esito della richiesta di aggravamento di misura cautelare, hanno arrestato in esecuzione a un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce: Lulzim Kransniqi, nato in Albania 46enne, residente a nel comune salentino poiché, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per aver commesso reati in materia di stupefacenti, a partire dal 2 giugno scorso, è stato sorpreso a violare reiteratamente le prescrizioni imposte dalla misura in atto, non essendo rientrato a casa negli orari prestabiliti e infastidendo una donna residente nello stesso paese. L’arrestato, espletate le formalità di rito, sarà tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Sempre a Matino i militari hanno deferito in stato di libertà un uomo in quanto, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 24 cartucce cal. 22; 2 ogive e 2 cartucce cal. 9, tutte detenute illegalmente.

Racale

Due uomini sono stati deferiti anche a Racale, poiché, il primo già sottoposto agli arresti domiciliari, in seguito a perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 0.88 gr. di eroina, materiale per il confezionamento ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il secondo perché detenuto sempre agli arresti domiciliari, è stato sorpreso in compagnia di una persona pregiudicata violando gli obblighi impostigli dall’Autorità Giudiziaria.

Taviano

Denunce anche a Taviano dove i Carabinieri della Stazione locale hanno deferito una donna, già sottoposta al regime degli arresti domiciliari, e un uomo poiché, a seguito perquisizione personale e domiciliare, sono stati sorpresi in possesso di 3 involucri per un peso complessivo di 0,80 gr. di cocaina; un uomo, poiché al termine di un controllo personale e del veicolo è stato trovato in possesso di un involucro contenente 1,2 gr. di cocaina e la somma in contanti di 55,00 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio e un altro uomo sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita.

Ugento

A Ugento i militari hanno denunciato un uomo ed una donna poiché sorpresi in possesso di 24 gr. di marjuana, 3 piante di marijuana, un bilancino. 6 proiettili cal. 6.3, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento; un uomo, che a seguito di un sinistro stradale autonomo con propria autovettura, sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo all’assunzione di sostanze alcoliche con tasso alcolemico di 2,5 gr./l., superiore ai limiti consentiti, la patente gli è stata ritirata.

I Carabinieri, infine, hanno segnalato alla Prefettura di Lecce 6 giovani per “uso non terapeutico di sostanze stupefacenti”.