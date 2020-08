Droga, furti, distanziamento e occupazione abusiva delle spiagge. Giro di vite dei Carabinieri di Gallipoli

Nell’arco di tutto il litorale ionico, Gallipoli fino a Nardò, Sannicola e Galatone, i Carabinieri della Compagnia della “Città Bella” hanno messo in atto una massiccia intensificazione dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei rati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti sulle spiagge e, soprattutto, dello spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente nei pressi delle discoteche.

Segnalazioni al Prefetto

Durante l’ultima settimana di luglio e il primo week end del mese di agosto, 23 sono state le persone segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, soprattutto hashish e marijuana, in 4 casi anche cocaina, anche a opera di minori: le fascia media di età si aggira tra i 18 e i 25 anni.

Denunce per detenzione ai fini di spaccio

Sono due i denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un uomo 47enne, gallipolino, trovato con 43 gr. di marijuana e 1 di hashish addosso, a seguito di perquisizione personale e un altro di Matino che aveva con sé circa 3 gr. di cocaina.

Denunce per furto

Sono 7 le persone identificate e denunciate a Gallipoli per furto, non solo a Baia Verde. Qui sono stati deferiti un ragazzo 26enne senegalese, per aver strappato dalle mani di un turista norvegese il telefono cellulare, immediatamente rinvenuto addosso al ladro e restituito all’avente diritto. Due ragazzi, un 29enne e un 27enne, entrambi di Ercolano, sono stati fermati dai militari dell’Aliquota Radiomobile dopo il furto di due collane d’oro dal collo di due turisti nei pressi di una nota discoteca. Su di loro, fermati immediatamente, sono state rinvenute altre 6 collane anch’esse in oro, per un peso complessivo di 107 grammi e dal valore stimato di circa 4.000 euro, verosimilmente oggetto di furto. In corso gli accertamenti per rintracciarne i proprietari.

Altre denunce

Un uomo 35enne, di Sannicola, è stato deferito per aver sottratto cavi di rame e utensili vari dall’interno di un’abitazione in costruzione nella frazione di San Simone; un 44enne, di Copertino, deferito per aver sottratto vari attrezzi da parrucchiere, per un valore di circa 4.000 euro, dall’interno di un esercizio commerciale; due donne, entrambe 43enni, sono state denunciate per aver rubato alcuni monili in oro dall’interno di un’abitazione di Copertino.

Due uomini, un 75enne e un 19enne, siciliano e campano, sono stati deferiti per altrettante truffe on line in quanto, dopo aver messo in vendita rispettivamente alcuni telefoni cellulari e una biciletta, dopo aver ricevuto il denaro sulle proprie carte post pay, non hanno spedito la merce acquistata.

Un 74enne, di Aradeo, durante un controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico di 2.08 G/L., per il quale gli è stata ritirata la patente di guida ed è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza

Controlli nei lidi

Per quanto attiene infine ai controlli nei lidi sul litorale gallipolino, con la collaborazione dei militari del Nas, Nil e Carabinieri Forestali di Lecce e della Stazione di Gallipoli, sono stati controllati 2 lidi balneari a Baia Verde. Al primo è stata contestata una sanzione amministrativa di 400 euro per il mancato distanziamento dei lettini. al secondo l’omesso uso dispositivi protezione individuale per 4 dipendenti addetti alla ricezione del pubblico, con sanzione amministrativa di 1.600 euro e la sanzione dell’occupazione abusiva di suolo demaniale per 27 ombrelloni e 54 sdraio abusivi, su un’area demaniale di circa 300 metri quadrati, tutto sottoposta a sequestro.