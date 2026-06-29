Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio condotti dalla Polizia di Stato nella provincia di Lecce, disposti dal Questore dr. Giampietro Lionetti.

Le attività, finalizzate a prevenire i reati di criminalità diffusa, contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire sicurezza e legalità, hanno interessato in modo capillare il capoluogo salentino e i territori di competenza dei Commissariati di P.S. di Gallipoli e Nardò.

Blitz nella Movida di Lecce: i Luoghi Controllati

Nella giornata di sabato 27 giugno, l’attenzione delle Forze dell’Ordine si è concentrata sui luoghi di maggiore aggregazione giovanile e sulle zone calde della “movida” leccese. Sotto la lente d’ingrandimento sono finite; Piazza Sant’Oronzo, Piazzetta Vittorio Emanuele (consciuta come Piazzetta Santa Chiara), Piazza Alleanza e Piazzetta Libertini; Piazzetta Colonnello de Cristoforis (alle spalle del Teatro Apollo) e Piazza Giuseppe Verdi; la zona del Convitto Palmieri e il Parco Galateo e l’area della Stazione Ferroviaria e il reticolo di vie del centro storico (Via Maremonti, Via Ascanio Grandi, Via Basseo, Via Paladini).

Proprio durante le ispezioni nel cuore della città, il personale del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, ha effettuato un importante ritrovamento in Piazza Carducci.

Sotto i portici dell’ex Convitto Palmieri, vicino all’ingresso della biblioteca, è stato individuato uno zaino abbandonato. All’interno gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti una pistola scacciacani priva del tappo rosso con relativo caricatore; una scatola di cartucce a salve contenente 49 colpi integri e 1 esploso e 1,72 grammi di hashish (sequestrati nella stessa zona).

Denunce e Reati Accertati dalla Polizia

I controlli di Polizia Giudiziaria hanno portato al deferimento in stato di libertà di diversi soggetti:

Reparto / Commissariato Soggetto Reati Contestati U.P.G. e S.P. (Volanti) Italiano (cl. 1956) Incendio doloso, danneggiamento e omessa custodia di armi. Commissariato Galatina Italiano (cl. 1986) Accesso abusivo a sistema informatico, sostituzione di persona, tentata truffa. Commissariato Taurisano Italiano (cl. 1978) Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per uso di stupefacenti (Art. 187/8 CdS). Commissariato Taurisano Italiano (cl. 1965) Porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Sinergia Interforze e Verifiche Commerciali

Il dispositivo di sicurezza ha visto una stretta collaborazione tra il Reparto Prevenzione Crimine, i Commissariati locali, l’U.P.G.S.P., la Divisione Anticrimine e la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. La Squadra Mobile ha fornito il supporto info-investigativo.

Inoltre, la Polizia Locale di Lecce ha controllato diverse attività commerciali in Via del Delfino, Via Matteotti e Via Malta per verificare il rispetto delle autorizzazioni sull’occupazione del suolo pubblico, senza rilevare alcuna criticità.

I numeri del bilancio finale sono 2691 persone controllate e 1111 veicoli sottoposti ad accertamenti

I controlli Polizia Lecce proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane per innalzare la percezione di sicurezza di cittadini e turisti.