Un gesto di grande onestà e professionalità, unito al rapido intervento dei Carabinieri, ha consentito a una turista straniera di rientrare in possesso della propria borsa contenente denaro, documenti e carte di credito, salvando quella che rischiava di trasformarsi in una vacanza da dimenticare.

Nella mattinata odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Cutrofiano hanno riconsegnato ufficialmente il prezioso bagaglio smarrito a una donna di nazionalità polacca, attualmente in vacanza nel Salento.

Lo smarrimento a Porto Selvaggio e il ritrovamento

La donna aveva accidentalmente perso la propria borsa nella giornata precedente, durante una visita nella splendida località di Porto Selvaggio. Il bagaglio non era affatto leggero: al suo interno erano custoditi ben 1.500 euro in contanti, oltre a diverse carte di credito e ai documenti di identità fondamentali per il rientro in patria.

A fare la differenza è stato il passaggio di un autista delle Ferrovie del Sud Est (FSE). L’uomo, accortosi del borsello abbandonato e dimostrando un elevato senso civico, responsabilità e professionalità, non ha esitato un attimo: ha raccolto l’oggetto e lo ha consegnato immediatamente ai Carabinieri della locale Stazione di Cutrofiano, permettendo così l’avvio delle indagini per l’identificazione.

Il lieto fine grazie all’Arma

I militari dell’Arma si sono messi subito al lavoro. Grazie a un’immediata e mirata attività di ricerca, sono riusciti a rintracciare la turista in tempi record. La borsa è stata riconsegnata alla legittima proprietaria perfettamente integra e con l’intero contenuto all’interno.

“La donna ha espresso profonda gratitudine nei confronti dell’autista e dei Carabinieri per la disponibilità, la professionalità e l’umanità dimostrate.”

Questo felice episodio di cronaca a Cutrofiano testimonia come il senso civico dei cittadini, unito alla tempestività e all’efficacia dell’azione dei Carabinieri, rappresenti un valore fondamentale per la tutela della collettività, contribuendo a rafforzare l’immagine di un territorio accogliente e sicuro per i tantissimi turisti che ogni anno affollano il Salento.