Un intervento rapido e risolutivo dei Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina ha permesso di sventare un potenziale dramma a Casalabate. L’operazione si è conclusa con il recupero di un’autovettura appena rubata, il sequestro di un’arma detenuta illegalmente e l’arresto in flagranza di un uomo di 70 anni.

La dinamica: il tracciamento GPS e la minaccia

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti d’urgenza a seguito della richiesta di aiuto di un giovane di 22 anni residente a Squinzano.

Il ragazzo, accortosi del furto della propria utilitaria, era riuscito a localizzare il veicolo in tempo reale grazie al sistema GPS installato a bordo. La tecnologia lo ha condotto nei pressi dell’abitazione del 70enne, già noto alle Forze dell’Ordine.

Nel tentativo di riottenere il proprio mezzo, il giovane si è recato sul posto, dove è nato un acceso diverbio con l’anziano. Secondo quanto ricostruito, l’anziano avrebbe impugnato una pistola calibro 22, brandendola con chiaro intento intimidatorio e il giovane, sotto minaccia, è stato costretto ad allontanarsi e a chiamare immediatamente il 112.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri e l’arresto

Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno messo in sicurezza l’area e avviato le perquisizioni. L’arma da fuoco è stata rinvenuta all’interno di un’altra autovettura in uso al pensionato.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di detenzione illegale e abusiva di arma; ricettazione e minaccia aggravata

Al termine delle formalità di rito, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, il 70enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’episodio conferma la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio salentino e la capacità di garantire una risposta pronta ed efficace a tutela della sicurezza dei cittadini, evitando che situazioni di forte tensione possano degenerare.

Naturalmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.