SALVE – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e presidio condotta dalla Polizia Locale di Salve sulle spiagge del territorio comunale. Con un’operazione capillare sul litorale, gli agenti sono stati impegnati in controlli a campione, interventi contro l’abusivismo ed efficaci azioni di assistenza e soccorso ai bagnanti.

Nel corso del servizio svolto oggi, martedì 28 luglio, con l’impiego di quattro agenti della Polizia Locale, gli operatori hanno elevato complessivamente cinque verbali per irregolarità legate alla gestione e all’occupazione delle spiagge: tre per l’installazione di attrezzature da noleggio prima dell’orario consentito e due per la loro collocazione sull’arenile in assenza di effettivi avventori.

Ampio risalto è stato dato anche alla lotta contro la pratica scorretta dei cosiddetti “asciugamani segnaposto” e delle attrezzature lasciate incustodite per occupare abusivamente porzioni di arenile pubblico. Un’abitudine che limita la libera fruizione dei litorali e che l’amministrazione è decisa a contrastare. Contestualmente, la Polizia Locale ha effettuato mirati sequestri nell’ambito del contrasto al commercio ambulante abusivo e all’occupazione impropria degli spazi.

Complessivamente, sono stati presi in consegna e sequestrati materiali riconducibili sia a privati sia ad operatori non in regola: tre ombrelloni, tre giochi da spiaggia, quattro gonfiabili, quattro teloni, tre sedie a sdraio, tre bottiglie, un paio di infradito, sette asciugamani e una pompa.

Durante i controlli è stata inoltre fatta osservare la normativa regionale relativa all’accesso degli animali d’affezione sulle spiagge, richiamando i proprietari al rispetto del divieto di condurre i cani nei tratti di litorale non espressamente individuati e attrezzati per la loro accoglienza.

Sicurezza e soccorsi in mare

Il presidio del territorio ha confermato anche il suo cruciale valore in termini di sicurezza e salvaguardia della vita umana. Durante l’ordinario servizio di pattugliamento, gli agenti della Polizia Locale hanno prestato un primo intervento di soccorso sanitario a cinque bagnanti che si trovavano in evidente difficoltà.

Nella stessa giornata si è registrato anche il tempestivo intervento dalla torretta di salvamento predisposta da alcuni operatori turistici, grazie al quale una persona in pericolo è stata tratta in salvo, scongiurando un sicuro annegamento.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione

«L’attività condotta oggi conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel tutelare il nostro litorale e garantire una fruizione ordinata, libera e sicura delle spiagge», dichiara il sindaco di Salve, Francesco Villanova. «I controlli proseguiranno con continuità per prevenire e contrastare i comportamenti che danneggiano la collettività. Allo stesso tempo, quanto accaduto dimostra che presidiare il territorio significa anche essere pronti a intervenire in difesa della salute e della vita delle persone. L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere l’attività di prevenzione e controllo lungo tutto il litorale, con l’obiettivo di tutelare i bagnanti, contrastare gli abusi e garantire il corretto utilizzo di un patrimonio pubblico di straordinario valore ambientale e paesaggistico».

A fare eco alle parole del primo cittadino è il vicesindaco Giovanni Lecci: «Alla nostra Polizia Locale va il ringraziamento dell’intera Amministrazione per un lavoro svolto con attenzione e responsabilità, mettendo in campo tutte le risorse disponibili e, spesso, andando anche oltre le ordinarie funzioni di controllo. Il rispetto delle regole non rappresenta un limite, ma la condizione necessaria per permettere a residenti, visitatori e operatori economici di vivere il litorale in modo civile e sicuro. Un ringraziamento va anche ad operatori turistici e addetti al salvamento che, con il loro presidio ed i loro interventi, garantiscono a tutti, come accaduto oggi, la balneazione in sicurezza».

Il rispetto delle regole e la sicurezza si confermano due pilastri imprescindibili per la tutela della comunità e per la salvaguardia dell’equilibrio tra cittadini, turisti e attività economiche. Le attività di prevenzione e presidio continueranno per tutta la stagione estiva.