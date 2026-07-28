L’estate nel Salento significa mare, turismo e paesaggi mozzafiato. Ma significa anche una lotta quotidiana contro un nemico che ogni estate torna a minacciare il Salento. Non fa rumore quando arriva, ma in pochi minuti può divorare ettari di macchia mediterranea, mettere in fuga intere famiglie, distruggere aziende agricole, sfiorare abitazioni e cancellare un patrimonio naturale che appartiene a tutti. È il fuoco, quello degli incendi. Temperature elevate, siccità e vento trasformano anche una piccola scintilla in un inferno di fiamme capace di distruggere ettari di macchia mediterranea, mettere in pericolo abitazioni, attività economiche e compromettere un patrimonio naturale costruito in decenni.

Ed è proprio contro gli incendi boschivi che si combatte una battaglia quotidiana, spesso lontano dai riflettori, fatta di pattugliamenti, controlli, tecnologia, indagini e interventi tempestivi. Per questo motivo l’Arma dei Carabinieri ha intensificato la propria presenza sul territorio attraverso un dispositivo integrato che vede impegnati il Comando Provinciale di Lecce e i Carabinieri Forestali, in stretta collaborazione con Vigili del Fuoco, Polizie Locali e tutte le istituzioni coinvolte nella tutela dell’ambiente.

Prevenzione prima di tutto

La prima arma contro gli incendi resta la prevenzione. I cinque Nuclei Carabinieri Forestali presenti nel Salento, insieme al Nucleo Informativo Antincendio Boschivo, hanno rafforzato i controlli per verificare il rispetto della normativa regionale che impone ai proprietari di terreni incolti, seminativi e arborati di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di rispetto libera dalla vegetazione larga almeno 15 metri. Una misura apparentemente semplice ma fondamentale per evitare che un incendio possa propagarsi rapidamente verso aree boschive.

Ogni stagione estiva questa attività si traduce in circa 300 verbali amministrativi, con sanzioni complessive che superano i 200 mila euro, a testimonianza di un controllo costante del territorio e della volontà di promuovere una vera cultura della prevenzione.

I droni diventano alleati contro i piromani

Accanto all’attività preventiva cresce anche quella investigativa. Oggi la lotta agli incendi non si combatte soltanto sul terreno. Negli ultimi anni la tecnologia è diventata un’alleata fondamentale: Droni, sistemi di videosorveglianza e sofisticate analisi delle immagini consentono infatti di ricostruire con precisione l’origine dei roghi, seguire gli spostamenti dei presunti responsabili e raccogliere elementi investigativi che, in molti casi, si rivelano decisivi.

Una svolta che ha già prodotto risultati concreti in diverse indagini condotte sul territorio salentino.

Le immagini raccolte sul territorio stanno diventando sempre più decisive nelle indagini, permettendo di distinguere gli incendi di natura dolosa da quelli provocati da comportamenti colposi. La legge, infatti, punisce entrambe le condotte: per gli incendi dolosi sono previste pene da sei a dieci anni di reclusione, mentre per quelli colposi la pena va da due a cinque anni, salvo eventuali aggravanti.

Il caso Frigole: due arresti dopo il rogo della macchia mediterranea

Tra gli episodi più significativi della stagione c’è quello avvenuto il 19 giugno a Frigole. Secondo la ricostruzione, due persone avrebbero lanciato un’esca incendiaria da un autocarro in movimento, provocando un vasto incendio che ha interessato un’estesa area di macchia mediterranea. Le immagini acquisite durante le indagini hanno consentito di individuare i due presunti responsabili, successivamente arrestati.

A distanza di circa un mese, la stessa zona è stata nuovamente interessata da un incendio e gli accertamenti investigativi sono ancora in corso.

Da Casarano a Ugento: numerosi responsabili individuati

Non tutti gli incendi nascono dalla volontà di distruggere. Molti sono il risultato di comportamenti imprudenti che, in condizioni climatiche estreme, possono avere conseguenze devastanti. È il caso dell’incendio sviluppatosi il 13 giugno a Casarano, dove una persona è stata denunciata con l’ipotesi di incendio colposo dopo aver dato fuoco alla vegetazione di un terreno in una giornata caratterizzata da forte vento.

A Gallipoli, invece, i sistemi di videosorveglianza hanno permesso di identificare due persone mentre appiccavano il fuoco ad alcune piazzole stradali vicine ad aree boscate.

A Racale un uomo è stato denunciato dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre avrebbe provocato un incendio in una zona già colpita dai roghi negli anni precedenti.

Le indagini hanno inoltre consentito di individuare i presunti responsabili degli incendi verificatisi ad Alessano, Ugento e Ruffano, tutti episodi che, secondo le ricostruzioni investigative, sarebbero stati originati dall’accensione di residui vegetali o dalla mancata gestione dei terreni.

San Cesario di Lecce: arrestato in flagranza mentre appiccava il fuoco

Uno degli interventi più significativi è avvenuto nella serata del 22 luglio a San Cesario di Lecce. I Carabinieri della locale Stazione, operando insieme alla Polizia Locale, hanno arrestato in flagranza un uomo di 57 anni, ritenuto presunto responsabile dei reati di incendio e combustione illecita di rifiuti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato sorpreso mentre appiccava il fuoco all’interno di un terreno caratterizzato dalla presenza di macchia mediterranea e rifiuti.

Le fiamme si sono propagate rapidamente interessando circa 2,5 ettari di terreno.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccare il presunto autore e di allertare immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che sono riusciti a circoscrivere e spegnere l’incendio evitando conseguenze ancora più gravi.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

La collaborazione dei cittadini resta fondamentale

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri proseguirà per tutta la stagione estiva, con un presidio costante del territorio e un’intensa attività di prevenzione, controllo e indagine.

Ma la tutela del patrimonio ambientale passa anche attraverso la collaborazione dei cittadini.

Ogni segnalazione tempestiva al Numero Unico di Emergenza 112 o alle Centrali Operative dell’Arma può rivelarsi decisiva per consentire un intervento immediato, limitare la propagazione delle fiamme e favorire l’individuazione dei responsabili.

In un territorio prezioso e fragile come il Salento, difendere boschi e macchia mediterranea significa proteggere non solo l’ambiente, ma anche la sicurezza delle comunità, il turismo e l’identità stessa di questa terra.

Si precisa che tutti i procedimenti citati sono nella fase delle indagini preliminari. Le persone coinvolte sono da ritenersi presunte responsabili e la loro eventuale colpevolezza potrà essere accertata soltanto con sentenza definitiva emessa al termine del processo nel pieno contraddittorio tra le parti.