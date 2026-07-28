​Il calcio italiano ha abituato a tutto, ma gli ultimi giorni in casa azzurra superano qualsiasi sceneggiatura da film. È il giorno del clamoroso ribaltone: il Presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha ufficialmente comunicato che a breve verrà ratificato il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale.

​Un ritorno che ha del clamoroso, ma che arriva al culmine di una tempesta perfetta che ha travolto i vertici del nostro calcio.

​Dalle stelle alle stalle: un addio colmo di veleni

​Per capire la portata del “Mancio-bis“, bisogna fare un passo indietro all’estate del 2023. Il matrimonio tra Mancini e la Figc, iniziato con la cavalcata trionfale di Euro 2020 e crollato sotto il peso della drammatica mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, si era chiuso nel peggiore dei modi.

​Un addio velenoso, segnato non solo dalla proverbiale “vagonata di petrodollari” accettata per volare in Arabia Saudita — un’esperienza calcistica da dimenticare in fretta — ma soprattutto da una rottura insanabile con l’allora Presidente Gravina. Mancini non aveva digerito l’ingerenza della Federazione, che gli aveva imposto uno staff “ingombrante” guidato da Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci.

​Ora, a distanza di tempo e dopo il fallimento arabo, il tecnico marchigiano si riprende le chiavi di Coverciano.

​Il caos dirigenziale: il fallimento dell’asse Maldini-Leonardo

​Il ritorno di Mancini è la mossa con cui Malagò ha deciso di azzerare una gestione a dir poco rocambolesca. Nelle settimane precedenti, infatti, il Presidente aveva affidato la ricostruzione del progetto azzurro a Paolo Maldini (come Direttore Tecnico) e Leonardo (come advisor).

​La coppia aveva tentato il grande colpo ad effetto:

​La pista Guardiola: il sogno proibito Pep Guardiola si è spento subito di fronte al secco rifiuto del tecnico catalano.

​Il caso Pirlo: virato l’obiettivo su Andrea Pirlo, la trattativa sembrava chiusa, prima di precipitare in un vero e proprio “impeachment”. Pirlo è stato travolto dalle polemiche a causa del suo ruolo di testimonial per Fonbet, noto sito di scommesse russo, rendendo la sua candidatura del tutto inopportuna e inaccettabile per la Federazione.

​Travolti dalle polemiche e dal fallimento delle proprie opzioni, Maldini e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi, lasciando la Figc nel caos più totale, sotto le bordate del Ministro Abodi.

​Malagò prende in mano la situazione: la coppia Mancini-Ranieri

​Di fronte al vuoto di potere e a una Nazionale allo sbando, Giovanni Malagò ha preso personalmente in mano le redini della situazione. Azzerati i vertici, ha puntato sull’usato sicuro ma di altissimo profilo, calando un doppio asso:

​Roberto Mancini torna come Commissario Tecnico per ritrovare quell’alchimia perduta dopo il trionfo europeo.

​Claudio Ranieri viene nominato nuovo Direttore Tecnico della Nazionale, portando in dote tutta la sua esperienza, il suo carisma e il suo profilo da “saggio” del calcio internazionale.

​”Serviva una scossa immediata e una guida dal pugno di ferro ma dalla grande conoscenza dell’ambiente”, fa intendere la FIGC.

​Il campo dirà se la minestra riscaldata saprà di vittoria come nel 2021 o se le ferite del passato torneranno a farsi sentire. Nel frattempo, una cosa è certa: la Nazionale riparte da chi la storia l’ha già scritta. Si riapre l’era del Mancio.