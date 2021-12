Coronavirus, 878 attuali positivi in provincia di Lecce. 18 ricoverati. Il report della Asl

Sono 878 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che ogni venerdì scatta una fotografia dell’andamento della pandemia, contando i salentini che stanno facendo i conti con il virus. Sono 18 i pazienti ricoverati in Ospedale, di cui uno in rianimazione.

Nel documento – a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – è riportato il numero dei ricoveri, la distribuzione dei casi Comune per Comune e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti. Clicca qui per avere un quadro completo della situazione epidemiologica.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel documento è riportato il numero dei contagi per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Contano più contagi, in base al numero di abitanti: Botrugno 5, Calimera 9, Campi salentina 12, Carpignano salentino 7, Cavallino 26, Galatina 37, Gallipoli 45, Giuggianello 2, Lequile 16, Leverano 27, Lizzanello 16, Nardò 84, Parabita 16, Ruffano 39, San Cesario di Lecce 21, Sannicola 12, Santa Cesarea Terme 9, Scorrano 15, Seclì 4, Sogliano Cavour 10, Spongano 6, Squinzano 32, Trepuzzi 19, Ugento 19, Porto Cesareo 8. Temporaneamente presenti 26. Il totale dei residenti in provincia di Lecce attualmente positivi si ferma a 878.

Casarano 15, Copertino 26, Galatone 15, Lecce 96, Matino 11, Melendugno 9, Monteroni di Lecce 10, Surbo 17, Taurisano 11 non sono colorati di rosso nell’elenco che indica un valore peggiore rispetto al dato provinciale.

I comuni covid-free sono 19: Bagnolo del Salento, Cannole, Castri di Lecce, Diso, Martignano, Melpignano, Miggiano, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Ortelle, Patù, Salice salentino, San Pietro in Lama, Sternatia, Surano, Zollino, San Cassiano e Castro.

I ricoveri

Sono 18 i positivi al Covid che hanno bisogno di cure in Ospedale. Al Vito Fazzi di Lecce sono 14 i positivi ricoverati in Pneumologia Covid al Dea e 3 nel reparto Malattie Infettive. Un paziente in Anestesia e Rianimazione.

Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione settimanale per 100.000 abitanti: Ciclo completo 0,51, I^ dose 0.00, Popolazione non vaccinata 2,78.

Capitolo vaccini

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nel documento è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.322.647 le dosi di vaccino somministrate, di cui 597.089 prime dosi, 571.003 seconde dosi, 21.333 monodose e 133.222 terze dosi.