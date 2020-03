Coronavirus, 3 nuovi casi in Salento che piange un’altra vittima. Il bilancio

La febbre ha costretto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli a lasciare il testimone della consueta conferenza stampa delle 18.00 con il bollettino dei contagi e dei morti ai direttori Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo. Mentre l’ex numero uno Guido Bertolaso, voluto dal Governatore della Lombardia Attilio Fontana per guidare i lavori dell’Ospedale costruito in tempi-record in un padiglione della Fiera di Milano, è stato ricoverato al San Raffaele dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

I casi in Puglia

Crescono, di poco, i casi in Puglia. Se il bollettino di ieri del Governatore Michele Emiliano – scritto sulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro – contava 1005 contagi, nell’ultimo aggiornamento sono risultati positivi 88 tamponi su 878 test per l’infezione Covid-19 effettuati in tutta la Regione.

I nuovi casi sono così divisi:

32 nella Provincia di Bari

3 nella Provincia Bat

22 nella Provincia di Foggia

5 nella Provincia di Taranto

13 nella Provincia di Brindisi

3 nella Provincia di Lecce

0 attribuiti a residenti fuori regione

10 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Quattro, invece, le vittime: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Lecce.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.093. Così divisi:

336 nella Provincia di Bari

65 nella Provincia di Bat

277 nella Provincia di Foggia

56 nella Provincia di Taranto

116 nella Provincia di Brindisi

164 nella Provincia di Lecce

15 attribuiti a residenti fuori regione

64 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Picco forse questa settimana

«Credo che questa settimana ed i primi giorni della prossima saranno decisivi perché saranno i momenti in cui i provvedimenti del governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetto, efficacia e impatto». Lo ha detto Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms, parlando a «Circo Massimo» su Radio Capital.