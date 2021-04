Covid, 192 ricoverati e 2564 attuali positivi in provincia di Lecce. Tutti i comuni “contagiati”

Sono gli attuali positivi in provincia di Lecce. È scritto nel report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia sull’andamento dei contagi nei 96 comuni salentini “contando” i cittadini che stanno facendo i conti con il Covid19 o che ha messo alle spalle il virus, ma attendono il risultato negativo del tampone di controllo. Una settimana fa erano 3.360. Quella prima ancora 4.475. In sette giorni sono scesi ancora, segno che il picco è passato.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima e la seconda dose, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età. Numeri alla mano sono 247.928 i vaccini somministrati finora, di cui 188.485 prime dosi, 58.514 seconde dosi e 929 monodose.

Per leggere il report completo clicca qui

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report è riportato, come detto, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. A confermare che la terza ondata non è ancora superata, è anche il fatto che sono 4 i Comuni covid-free, colorati di bianco: Cannole, Morciano di Leuca, Sanarica e Tiggiano. Il resto della mappa è dipinta di sfumature di blu, più o meno scure a seconda dei casi.

Negli ultimi giorni a preoccupare è il focolaio scoppiato a Galatone.

Alessano 10 casi, 1.486 vaccini somministrati

Alezio 21 casi, 1.135 vaccini somministrati

Alliste 10 casi, 1.133 vaccini somministrati

Andrano 3 casi, 1.535 vaccini somministrati

Aradeo 51 casi, 2.071 vaccini somministrati

Arnesano 2 casi, 900 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 4 casi, 431 vaccini somministrati

Botrugno 3 casi, 859 vaccini somministrati

Calimera 2 casi, 2.250 vaccini somministrati

Campi Salentina 31 casi, 2.357 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 456 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 1 caso, 801 vaccini somministrati

Carmiano 60 casi, 2.325 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 4 casi, 1.059 vaccini somministrati

Casarano 180 casi, 4.089 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 5 casi, 783 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 2 casi, 931 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 6 casi, 1.311 vaccini somministrati

Cavallino 23 casi, 2.932 vaccini somministrati

Collepasso 27 casi, 1.376 vaccini somministrati

Copertino 62 casi, 5.592 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 4 casi, 1.530 vaccini somministrati

Corsano 13 casi, 1.160 vaccini somministrati

Cursi 10 casi, 888 vaccini somministrati

Cutrofiano 12 casi, 2.507 vaccini somministrati

Diso 3 casi, 1.102 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 11 casi, 1.123 vaccini somministrati

Galatina 82 casi, 6.866 vaccini somministrati

Galatone 69 casi, 3.634 vaccini somministrati

Gallipoli 111 casi, 4.808 vaccini somministrati

Giuggianello 2 casi, 355 vaccini somministrati

Giurdignano 3 casi, 410 vaccini somministrati

Guagnano 5 casi, 1.061 vaccini somministrati

Lecce 209 casi, 27.680 vaccini somministrati

Lequile 32 casi, 1.976 vaccini somministrati

Leverano 36 casi, 2.950 vaccini somministrati

Lizzanello 25 casi, 2.705 vaccini somministrati

Maglie 30 casi, 3.926 vaccini somministrati

Martano 5 casi, 2.281 vaccini somministrati

Martignano 1 caso, 500 vaccini somministrati

Matino 132 casi, 2.027 vaccini somministrati

Melendugno 41 casi, 2.216 vaccini somministrati

Melissano 39 casi, 1.286 vaccini somministrati

Melpignano 1 caso, 550 vaccini somministrati

Miggiano 7 casi, 862 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 3 casi, 987 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 43 casi, 2.864 vaccini somministrati

Montesano Salentino 6 casi, 809 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 0 casi, 845 vaccini somministrati

Muro Leccese 10 casi, 1.285 vaccini somministrati

Nardo’ 104 casi, 7.162 vaccini somministrati

Neviano 17 casi, 995 vaccini somministrati

Nociglia 6 casi, 660 vaccini somministrati

Novoli 11 casi, 1.939 vaccini somministrati

Ortelle 3 casi, 744 vaccini somministrati

Otranto 33 casi, 1.238 vaccini somministrati

Palmariggi 1 caso, 486 vaccini somministrati

Parabita 37 casi, 1.841 vaccini somministrati

Patu’ 1 caso, 381 vaccini somministrati

Poggiardo 6 casi, 1.996 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 41 casi, 1.935 vaccini somministrati

Racale 31 casi, 1.885 vaccini somministrati

Ruffano 53 casi, 1.786 vaccini somministrati

Salice Salentino 10 casi, 1.611 vaccini somministrati

Salve 11 casi, 1.052 vaccini somministrati

Sanarica 0 casi, 413 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 11 casi, 1.927 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 19 casi, 1.435 vaccini somministrati

Sannicola 24 casi, 1.282 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 8 casi, 982 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 2 casi, 979 vaccini somministrati

Scorrano 24 casi, 1.687 vaccini somministrati

Secli’ 4 casi, 662 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 3 casi, 1.178 vaccini somministrati

Soleto 8 casi, 1.445 vaccini somministrati

Specchia 12 casi, 1.118 vaccini somministrati

Spongano 3 casi, 1.156 vaccini somministrati

Squinzano 23 casi, 2.889 vaccini somministrati

Sternatia 2 casi, 761 vaccini somministrati

Supersano 29 casi, 794 vaccini somministrati

Surano 3 casi, 500 vaccini somministrati

Surbo 57 casi, 3.165 vaccini somministrati

Taurisano 142 casi, 1.829 vaccini somministrati

Taviano 93 casi, 2.636 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 653 vaccini somministrati

Trepuzzi 14 casi, 3.053 vaccini somministrati

Tricase 22 casi, 4.618 vaccini somministrati

Tuglie 12 casi, 931 vaccini somministrati

Ugento 72 casi, 2.044 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 4 casi, 1.103 vaccini somministrati

Veglie 37 casi, 2.447 vaccini somministrati

Vernole 21 casi, 1.909 vaccini somministrati

Zollino 2 casi, 551 vaccini somministrati

San Cassiano 5 casi, 645 vaccini somministrati

Castro 6 casi, 792 vaccini somministrati

Porto Cesareo 64 casi, 1.114 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 21 casi

Totali 2564 casi, 189414 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 192. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 32 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 21 in medicina interna dello stesso Ospedale, 8 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 23 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 44 in Pneumologia del Dea e 26 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 16. Sono 22 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario