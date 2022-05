Notte di fuoco nel Salento, in fiamme Mercedes Classe A e una Matiz

A poco più di 48 ore dall’incendio che ha coinvolto un furgoncino nel pieno centro di Lecce, in Via 95mo Reggimento Fanteria, nella nottata appena trascorsa i Vigili del Fuoco della Provincia sono stati chiamati a intervenire due volte.

La prima, intorno alle 22.30, quando, una squadra dei Caschi Rossi del Comando provinciale del capoluogo, si è recata in Via Monza, a Collemeto la frazione di Galatina, perchè un’autovettura, una Mercedes Classe A, di proprietà di un 67enne è stata interessata da un incendio.

Gli uomini di “Viale Grassi, hanno dapprima spento il rogo, per poi mettere in sicurezza la zona e compiere tutti i rilievi del caso.

Trascorse poche ore, i Vigili del Fuoco si sono recati nella marina di San Cataldo, qui, a essere interessata dalle fiamme è stata una Matiz, risultata a seguito dei controlli rubata. Al termine delle operazioni di spegnimento, sono stati svolti tutti i riscontri.

In entrambi i casi sono in corso le indagini per risalire alla nature degli incendi.