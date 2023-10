A fuoco quattro auto a Nardò, Neviano e Lizzanello. Si indaga sulle cause

Sono state una serata e una nottata impegnative quelle trascorse dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, chiamati più volte a intervenire per domare incendi ad autovetture.

Il primo intervento si è svolto in Via Aldo Moro a Nardò, dove, intorno alle 22.45, le fiamme avevano interessato una Fiat 500 X; il secondo invece, alcune ore dopo, alle 2.00 a Neviano, in Via Carlo Levi. Qui, oggetto del fuoco, sono state una Alfa Romeo Giulietta e una Hyundai Santa Fè.

Impegnati nella notte anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, questi, infatti, sono stati chiamati a intervenire anche a Lizzanello, sempre per un incendio a un’autovettura

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato i roghi, per poi mettere in sicurezza i mezzi e le zone, impedendo che si verificassero ulteriori danni, per compiere, infine i rilievi del caso necessari a stabilire la natura dei fatti.

Sono in corso le indagini.