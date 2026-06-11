Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, costretti a intervenire in due diversi comuni del territorio salentino a causa di repentini incendi di autovetture. I roghi, scoppiati a poche ore di distanza l’uno dall’altro, hanno tenuto impegnate le squadre di Tricase e Gallipoli nei comuni di Ruffano e Matino.

Il primo rogo a Matino: fiamme vicino a un’abitazione

Il primo allarme è scattato nel comune di Matino intorno alle ore 00:41. Una squadra del Distaccamento di Gallipoli è prontamente intervenuta sulla S.P. 55, dove un incendio stava divorando una Toyota Yaris.

La vettura si trovava parcheggiata all’interno della pertinenza di un’abitazione privata. Il rogo, oltre a distruggere completamente il veicolo, ha parzialmente avvolto e danneggiato una tettoia situata nelle immediate vicinanze. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, impedendo alle fiamme di propagarsi ulteriormente e garantendo l’incolumità dei residenti. Sul posto, per i rilievi e l’avvio delle indagini, sono intervenuti i Carabinieri del NORM della Compagnia di Casarano.

Secondo intervento a Ruffano: auto bruciata in un terreno agricolo

Poche ore più tardi, alle 03:30 circa, l’emergenza si è spostata sulla S.P. 172, nel tratto che collega Ruffano a Surano. Qui è stato necessario l’intervento della squadra del Distaccamento di Tricase.

Il bersaglio delle fiamme è stata una Fiat Punto di vecchio modello, parcheggiata all’interno di un appezzamento di terreno agricolo a ridosso della sede stradale. Un dettaglio rilevante è emerso durante i primi controlli: il veicolo era privo di targhe identificative. Il fuoco ha ridotto l’auto a una carcassa di lamiere e si è rapidamente esteso alle sterpaglie circostanti. I caschi rossi hanno spento l’incendio e bonificato l’area. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i militari della Stazione Carabinieri di Ruffano per avviare gli accertamenti del caso.