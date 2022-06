Rogo nella notte, una Mercedes in fiamme a Lecce. Sul posto i Vigili del Fuoco

Ha riportato gravi danni l’auto che è andata a fuoco nella scorsa notte. Alle 3:20 circa, infatti, i Vigili del Fuoco di Lecce si sono recati in via Conte Roberto nel capoluogo barocco dopo essere stati allertati della presenza di un rogo. La macchina in fiamme era una Mercedes modello A180.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’avvenimento. Che si sia trattato di un malfunzionamento o di un incendio di origine dolosa, solo le indagini potranno stabilirlo. Al momento, infatti, sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo.