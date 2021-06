Fiamme nella notta a Tricase, a fuoco un’auto nel centro storico. Indagini in corso

Sono stati attimi di vera e propria paura quelli che hanno vissuto i residenti di una centralissima strada di Tricase.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, per cause ancora da chiarire, nella località rivierasca, in Via Marina Serra, a pochi passi dal centro storico un’auto è andata a fuoco.

Il mezzo, una Range Rover, di proprietà di un imprenditore del posto, ha preso fuoco e, in men che non si dica, è stata avvolta dalle fiamme, andando totalmente distrutta.

Non appena dato l’allarme sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale che hanno domato il rogo.

Una volta terminate le operazioni di spegnimenti, i Caschi Rossi, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno compiuto tutti i rilievi per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.

Utile alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Al momento sono vagliate tutte le ipotesi, alcuna esclusa, compreso l’atto doloso.