Fiamme all’alba a Lecce, a fuoco tre autovetture. Si indaga

Come sempre a fare chiarezza saranno le investigazioni da parte degli inquirenti, ma al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

Fiamme a Lecce, dove, all’alba di oggi, in Via Siponto, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, sono intervenuti per domare un incendio che aveva colpito tre autovetture. Si tratta di una Volkswagen Golf e due Hyundai, una Tucson e una i20.

Il fuoco è partito dal mezzo di fabbricazione tedesca, per poi coinvolgere gli altri due. Il primo è andato totalmente distrutto, gli altri hanno subito gravi danni.

Non appena giunti sul luogo, i Caschi Rossi hanno domato il rogo, per poi mettere in sicurezza le macchine e la zona.

Sul posto anche gli agenti di Polizia che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza la natura della fiamme.