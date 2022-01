Rogo al campo sosta Panareo. Case, roulotte e vetture in fiamme

Tanta la paura per l’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi al Campo Panareo. Il grande rogo è divampato intorno alle 14.30 e per domarlo sono dovute intervenire due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce con il supporto di un’autobotte. Le fiamme che stavano pericolosamente divampando si sono sviluppate proprio nel campo sosta.

Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose per la presenza di alcune bombole di gpl, una delle quali, era stata coinvolta dalle fiamme. Alcuni moduli abitativi, due roulotte e due autovetture sono state consumate dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore. Al momento sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo