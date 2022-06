Pomeriggio di fuoco a Nardò, tre autovettura e un’area di macchia mediterranea colpite da un incendio

Come sempre spetterà agli inquirenti stabilire con esattezza la dinamica dei fatti, ma alla fine il bilancio parla di alcune autovetture bruciate e con loro anche un’area di macchia mediterranea.

Fiamme nel pomeriggio di oggi a Nardò, dove, intorno alle 16.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie, insieme a un supporto del Comando Provinciale di Lecce, è stata chiamata a intervenire in Contrada Chiodi a seguito di un incendio che aveva coinvolto tre autovetture.

Giunti sul post i Caschi Rossi, hanno immediatamente dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo che stava interessando, una Renault Clio, una Peugeot 208 è una Fiat 600.

Il pronto intervento ha fatto in modi di evitare che le fiamme raggiungessero alcuni mezzi agricoli presenti sul posto.

Il fuoco, alimentato dal forte vento, ha raggiunto i mezzi attraverso alcune sterpaglie. L’incendio ha interessato anche una vasta area di macchia mediterranea.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, la zona è stata messa in sicurezza si sono compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire le cause.