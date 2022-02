Fiamme nella notte a Cutrofiano, incendio divampa all’interno di un pub

Come sempre saranno le indagini a fare luce sull’accaduto, anche se, da una prima ricostruzione, sembrerebbe non trattarsi di un evento doloso, bensì, si presume, accidentale.

Ancora un incendio nel Salento. Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 1.30, a Cutrofiano, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie, sono stati chiamati a intervenire in Via Montegrappa, perché le fiamme erano divampate all’interno di un Pub.

I Caschi Rossi, si sono messi subito all’opera per domare il rogo che ha interessato parte del bancone bar. Una volta terminate le operazioni di spegnimento, sono stati compiuti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza cosa abbia portato all’accadimento. Ripetiamo, al momento sembrerebbe propendersi per la pista accidentale.