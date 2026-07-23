Le alte temperature, la persistente siccità e il vento forte continuano a rendere ogni singolo focolaio un potenziale disastro. In queste settimane il Salento, così come gran parte della Puglia, è duramente impegnato a fronteggiare una lunga serie di incendi che stanno mettendo a dura prova il patrimonio boschivo e rurale del territorio. In un quadro così critico, che richiede il costante sforzo delle Forze dell’Ordine e dei soccorritori, qualsiasi comportamento illecito rappresenta una minaccia letale per l’ambiente e la sicurezza pubblica.

L’intervento in via Casello Ferroviario: a fuoco 2,5 ettari

Proprio in questo contesto di massima allerta, nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Cesario di Lecce, operando in stretta sinergia con la Polizia Locale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 57enne del posto. L’uomo è ritenuto presunto responsabile dei reati di incendio e combustione illecita di rifiuti.

L’indagato è stato sorpreso in via Casello Ferroviario mentre era inteso ad appiccare il fuoco all’interno di un appezzamento di terreno caratterizzato da macchia mediterranea e dalla presenza diffusa di rifiuti abbandonati. A causa delle condizioni ambientali favoriti dal clima estivo, le fiamme si sono propagate con estrema rapidità, arrivando a devastare un’area di circa 2,5 ettari.

Il coordinamento dei soccorsi e i provvedimenti giudiziari

L’immediata reazione dei militari dell’Arma ha permesso di fermare tempestivamente il presunto autore del gesto e di allertare simultaneamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce. La squadra di soccorso, giunta prontamente sul posto, è riuscita a circoscrivere e domare il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente verso zone abitate o infrastrutture adiacenti. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.

Al termine delle attività di rito, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, il 57enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa degli sviluppi giudiziari.