Incidente in moto, la vita di Barbara si spezza a un passo dal matrimonio

È il giorno del dolore a Vestone, dove sono stati celebrati i funerali di Barbara De Donatis, morta a soli 29 anni in un tragico incidente stradale sul lago di Molveno (in Trentino). Era il moto con il fidanzato Andrea, quando il mezzo ha cominciato a sbandare, forse a causa dell’asfalto bagnato dopo un temporale. Per la ragazza, non c’è stato più nulla da fare. Come ricostruito dai carabinieri di Riva del Garda, intervenuti per i rilievi, Barbara è scivolata sotto il guardrail, cadendo nel vuoto. Un volo di diversi metri in un dirupo puntellato di rocce.

L’ultimo saluto si terrà nella chiesa parrocchiale, dove per un destino crudele si sarebbe dovuta sposare. Il matrimonio era già stato fissato per il 3 luglio, tra poco più di 40 giorni.

I soccorsi sono stati inutili

Nonostante l’impatto violento, Barbara era ancora viva. Ha avuto la forza di chiedere aiuto, ma le ferite riportate sono state troppo gravi. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano disperate e il suo cuore ha smesso di battere poco dopo.

Disperato il tentativo di trasferirla in ospedale per salvarle la vita: non c’è stato niente da fare. Arrivati al Santa Chiara di Trento, i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Barbara lavorava come logopedista in una clinica a Salò. Si era laureata all’Università di Verona e presto avrebbe sposato Andrea. I due avevano deciso di fare una gita Trentino. Un paesaggio mozzafiato, poi il temporale che li ha traditi. La strada scivolosa, la moto fuori controllo all’altezza di una curva lungo la strada statale 421 che collega il paese di Molveno a quello di San Lorenzo Dorsino. Una tragica fatalità che ha toccato anche Alezio, il paese di origine di papà Fernando, sotto choc leggendo i manifesti affissi anche davanti alla casa, dove vivevano i nonni.

E il Salento Barbara veniva spesso. In vacanza, anche con il fidanzato che avrebbe sposato nella Chiesa della Visitazione di Maria che avrebbe fatto da sfondo al suo giorno più bello. Restano le lacrime e il dolore per mamma Maria, papà Fernando, per il fratello Andrea, alla quale era molto legato. E per tutte le persone che hanno imparato a conoscerla.