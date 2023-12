Scontro tra auto sulla Lecce-Arnesano, ferite quattro persone

È di quattro persone ferite il bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto sulle strade salentine.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.00, per cause ancora da chiarire, sulla Strada Provinciale 119, che da Lecce conduce ad Arnesano, due autovetture si sono scontrate.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce.

I Caschi Rossi, hanno estratto da uno dei due mezzi, una Audi, una persona rimasta incastrata nelle lamiere, per poi affidarla al personale medico che, dopo le prime cure in loco, l’hanno trasportata in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Nel sinistro sono rimaste ferite altre tre persone subito soccorse e curate.

Sono in corso da parte delle Forze dell’Ordine le investigazioni per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’incidente.