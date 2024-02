Auto si ribalta sulla Lecce-Gallipoli, due persone in ospedale

È di due persone trasportate in ospedale il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Nella serata di ieri, intorno alle 20.30 sulla Strada Statale 101, la Lecce-Gallipoli, infatti, all’altezza dello svincolo per Maglie, il conducente di un’autovettura, una Ford Eco Sport, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco alle due persone presenti all’interno della macchina, per poi trasportarle in codice verde in ospedale.

Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno messo in sicurezza la zona è l’auto, allo scopo di evitare ulteriori rischi per la circolazione.

Un altro sinistro sulla Lecce-Maglie

Poche ore prima, un altro incidente si era verificato sulla Strada Statale 16, la Lecce-Maglie, dove, nei pressi dello svincolo per raggiungere il Centro Commerciale di Cavallino, una Fiat Punto e una Opel Crossland si erano scontrate e, a seguito dell’impatto, la macchina di fabbricazione tedesca si era ribaltata. Fortunatamente, tutti gli occupanti dei mezzi, sono erano rimasti illesi.

Anche in questo caso sul posto sono giunti i Caschi Rossi di “Viale Grassi”, che hanno messo in sicurezzala zone e le auto coinvolte.