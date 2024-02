Scontro tra auto sulla Cutrofiano-Maglie, anziano in gravi condizioni in ospedale

È di due feriti il bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto nel Salento.

Alle prime ore della mattinata di oggi, infatti, sulla provinciale che collega Maglie a Cutrofiano, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate due autovetture.

Ad avere la peggio il conducente di uno dei due mezzi, un 83enne di Scorrano.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, che dapprima hanno prestato i primi soccorsi in loco all’uomo, per poi trasportarlo a sirene spiegate in codice rosso presso il Dea dell’Ospedale “Vito Fazzi”.

Ferita, ma in maniera meno grave, una donna alla guida dell’altra macchina coinvolta, una 28enne di Sogliano Cavour, trasportata in codice giallo, presso l’ospedale di Scorrano.

Sul luogo del sinistro, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza la dinamica.