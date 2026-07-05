Il ritrovamento di un corpo in Libria ha legato con un filo sottile le coste nordafricane al Salento. La notizia ha riportato subito alla mente alla scomparsa di Mimmo Piepoli, il 39enne originario di Erchie (Brindisi) sparito nel nulla nello specchio di acqua tra Torre Chianca e Torre Lapillo, luogo spesso scelto dai surfisti quando soffia il vento di tramontana. Sembrava una giornata “ideale” per uscire in mare a praticare kitesurf, ma all’improvviso le onde, diventate più insidiose, hanno trasformato una passione in un dramma ancora senza risposte.

La prudenza, in casi come questo, resta necessaria. Fino alle conferme ufficiali, si può parlare solo di una possibilità, ma è una possibilità che pesa, perché riporta al centro la storia di un uomo scomparso in mare durante una giornata che doveva essere come tante altre. Certo è che la segnalazione comparsa sui social aggiunge un nuovo, doloroso passaggio a una storia che per giorni ha tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e comunità locale.

Le ricerche nel tratto di mare tra Torre Chianca e Torre Lapillo

La scomparsa era avvenuta durante un’uscita in kitesurf lungo il litorale ionico del Salento, in una zona molto frequentata dagli sportivi del vento. Il tratto di costa è noto per la sua bellezza, ma anche per la sua imprevedibilità. In presenza di vento di tramontana, il mare può cambiare rapidamente condizioni. Quel giorno di maggio, quando di Mimmo Piepoli si sono perse le tracce, deve essere accaduto questo secondo le ricostruzioni. L’uomo, marito e padre, sarebbe stato visto per l’ultima volta prima di scomparire tra le onde nella Baia Grande di Porto Cesareo. Una volta scattato l’allarme, si è attivata la macchina dei soccorsi, ma le condizioni del mare avevano reso difficili le prime ricerche degli uomini in divisa che hanno continuato a battere il mare con la speranza di trovare elementi utili. Con il passare dei giorni, le operazioni si sono allargate anche oltre la costa pugliese, seguendo le ipotesi legate alle correnti e alla possibile deriva in mare aperto. Il lavoro dei soccorritori non si è mai fermato davvero.

È questo, forse, l’aspetto più duro di tutta la vicenda: il tempo lungo dell’assenza. Per la famiglia, per gli amici, per chi ha seguito questa storia da vicino, ogni giorno è stato un nuovo tratto di attesa. Non c’erano certezze, solo la speranza che il mare restituisse un segnale, una conferma, una risposta.

Un’attesa lunga e difficile

Per la famiglia di Mimmo Piepoli, le settimane trascorse senza notizie sono state un tempo sospeso, fatto di silenzi e di attese difficili da sostenere. Le cronache raccontano di un uomo descritto come esperto, di una moglie e di due figli in attesa di risposte, e di un caso che ha mobilitato energie e professionalità senza riuscire, finora, a dare una verità completa.

In storie come questa, ogni parola pesa. Fino a quando non arriveranno conferme ufficiali, è giusto parlare di un corpo ritrovato che potrebbe essere riconducibile a Mimmo Piepoli, senza trasformare un’indicazione in certezza. Nel frattempo, tra Porto Cesareo e il paese d’origine del 39enne, resta un clima di attesa composta e dolore silenzioso.

Adesso la notizia del corpo ritrovato in Libia aggiunge un nuovo capitolo, ma non cancella la cautela. In queste ore resta soprattutto il peso umano di una scomparsa che ha attraversato il Mediterraneo, lasciando dietro di sé domande ancora aperte.

Familiari, amici e comunità locale seguono da settimane l’evolversi della vicenda, in una storia che ha profondamente colpito chi vive il mare ogni giorno, tra passione e consapevolezza dei suoi rischi.