Fiori di zucca fritti, uno tira l’altro… come i baci

I fiori di zucca fritti sono uno ‘sfizio’ semplice e gustoso, grazie alla pastella. Perfetti come antipasto, racchiudono i sapori della bella stagione, quando iniziano a fare capolino su tutti i banchi del mercato e tra le cassette dei fruttivendoli.

Gialli come il sole, ma delicati, questi preziosi prodotti della terra si prestano a tantissime ricette, sempre molto eleganti e gustose. In questo caso, basta un po’ di farina, acqua e un pizzico di lievito per ottenere una pastella che renderà i fiori di zucca croccanti fuori e morbidi dentro, soprattutto se ripieni. Alcuni mettono la ricotta con le alici, altri la mozzarella e i pomodori secchi o la scamorza e il prosciutto cotto: tutto dipende dalla creatività e dai gusti personali.

La ricetta dei fiori di zucca in pastella

Fare in casa i fiori di zucca fritti è semplice. Per la pastella bastano pochi minuti e il risultato sarà un piatto talmente “invitante” che non durerà a lungo.

Ingredienti

12 fiori di zucca

300 farina 00

acqua (un consiglio meglio leggermente frizzante e fredda)

un cubetto di lievito di birra (alcuni preferiscono una pastella più ‘leggera’ di sola acqua e farina, altri usano le uova)

sale q.b.

ricotta (o mozzarella) e alici per il ripieno

olio per friggere

Procedimento

Prepariamo la pastella . Setacciate la farina in una ciotola e aggiungete un bicchiere d’acqua in cui avrete sciolto accuratamente il lievito di birra (un segreto: aggiungete un pizzico di zucchero). Come detto, c’è chi preferisce un composto più leggero, fatto di sola acqua frizzante e farina: il risultato non cambierà. In ogni caso, meglio aggiungere l’acqua a filo. Mescolate accuratamente, anche aiutandovi con una frusta. La pastella deve risultare liscia, non troppo densa. Se necessario, aggiungere ancora un po’ di acqua frizzante. Regolate di sale, aggiungete il pepe se vi piace e lasciate riposare per almeno 30 minuti, meglio un’ora.

. Setacciate la farina in una ciotola e aggiungete un bicchiere d’acqua in cui avrete sciolto accuratamente il lievito di birra (un segreto: aggiungete un pizzico di zucchero). Come detto, c’è chi preferisce un composto più leggero, fatto di sola acqua frizzante e farina: il risultato non cambierà. In ogni caso, meglio aggiungere l’acqua a filo. Mescolate accuratamente, anche aiutandovi con una frusta. La pastella deve risultare liscia, non troppo densa. Se necessario, aggiungere ancora un po’ di acqua frizzante. Regolate di sale, aggiungete il pepe se vi piace e lasciate riposare per almeno 30 minuti, meglio un’ora. Prepariamo i fiori . Lavateli delicatamente con acqua fredda, eliminate il pistillo interno e tamponateli con un foglio da cucina. Adagiateli su un canovaccio pulito e lasciateli asciugare.

. Lavateli delicatamente con acqua fredda, eliminate il pistillo interno e tamponateli con un foglio da cucina. Adagiateli su un canovaccio pulito e lasciateli asciugare. Nel frattempo mettete l’olio in una padella antiaderente e fate riscaldare.

Prendete uno alla volta i fiori, aggiungete il ripieno che desiderate e immergeteli nella pastella. Attenzione, perché sono molto delicati.

Prelevateli con una forchetta e lasciate sgocciolare la pastella in eccesso.

Appena l’olio sarà caldo immergeteli e lasciateli cuocere qualche minuto rivoltandoli a metà cottura. Cuocete pochi fiori alla volta. Scolateli appena risulteranno dorati da entrambi i lati ed adagiateli su fogli di carta assorbente. Procedete in questo modo fino a completamento degli ingredienti.

Serviteli ben caldi.

I fiori di zucca al forno

I fiori di zucca al forno sono un’alternativa light. Anche per la versione non fritta in pastella le varianti possono essere tantissime. C’è chi passa i fiori di zucca ripieni nell’uovo e nella farina e chi, invece, sceglie una panure gustosa di pangrattato e un pizzico di formaggio, meglio se pecorino.

ph. Maurizio Colella