Durante una vacanza in Salento ci sono domande che sembrano apparentemente banali, finché non ti ritrovi appoggiato al bancone di una pasticceria. Davanti a te una fila di cornetti appena sfornati, dorati e profumati. Accanto, piccoli scrigni di pasta frolla ancora caldi, da cui esce un delicato profumo di crema. Dietro il banco qualcuno sorride e chiede semplicemente: “Cornetto o pasticciotto?”

È in quel momento che capisci una cosa: in Salento la colazione non è soltanto il primo pasto della giornata. È un piccolo rito che parla di tradizione, di ricette custodite da generazioni e di mattine che iniziano lentamente, con il tempo di assaporare ogni morso.

Molti turisti scelgono il cornetto perché è familiare. Poi vedono tutti gli altri ordinare un pasticciotto caldo e si chiedono se non stiano perdendo qualcosa. La risposta è semplice: sì. Perché il pasticciotto non è solo un dolce. È uno dei simboli più autentici del Salento e assaggiarlo nel posto giusto, appena uscito dal forno, significa portarsi a casa un ricordo che va ben oltre il sapore. E allora la domanda cambia. Non è più “cosa mangio a colazione?”, ma “come voglio ricordare il mio viaggio in Salento?”

Mettiti comodo. Ti portiamo alla scoperta della guida definitiva per una colazione salentina da veri local.

Il cornetto: una certezza… ovunque

Se siete abituati alla classica colazione italiana, il cornetto rappresenta una scelta rassicurante. Vuoto, alla crema, al pistacchio, al cioccolato o con marmellata: è il protagonista delle colazioni di tutta Italia. In Salento, naturalmente, non manca mai.

Molti bar preparano cornetti fragranti, spesso farciti al momento, perfetti da accompagnare con un cappuccino cremoso o un espresso intenso. È una scelta sicura. Ma se siete arrivati fin qui per vivere davvero il territorio, forse vale la pena fare un piccolo salto fuori dalla routine.

Il pasticciotto: il vero buongiorno salentino

Il pasticciotto non è semplicemente un dolce. È una tradizione, un rito, un monumento gastronomico. È probabilmente il primo sapore che un salentino consiglierebbe a un visitatore. Nato nel Settecento a Galatina dalla sapiente (e fortunata) improvvisazione di un pasticcere, Andrea Ascalone, il pasticciotto si presenta come uno scrigno di pasta frolla.

Appena sfornato presenta un guscio dorato, friabile ma delicato, che custodisce un cuore morbido di crema pasticcera calda. Al primo morso succede qualcosa di speciale. La frolla si rompe lentamente, la crema sprigiona tutto il suo profumo e ci si rende conto che questa non è una semplice colazione. È un’esperienza.

Negli ultimi anni, i maestri pasticceri salentini si sono sbizzarriti: oggi puoi trovare il pasticciotto al cioccolato, al pistacchio, con cuore di amarena, o persino in varianti vegane e senza glutine. Ma il classico, credici, ha il sapore della storia.

Cornetto o pasticciotto? Ecco la vera risposta

La domanda iniziale, in realtà, nasconde un piccolo tranello. Perché non si tratta di stabilire quale sia il dolce migliore. Il cornetto appartiene alla tradizione italiana. Il pasticciotto racconta il Salento. Esiste, però, una filosofia.

Se volete vivere il territorio con autenticità, almeno una mattina dovreste mettere da parte le abitudini e ordinare un pasticciotto accompagnato da un caffè in ghiaccio con latte di mandorla, una delle bevande simbolo dell’estate salentina.

È una combinazione che sorprende quasi tutti i visitatori. E che molti cercano di replicare una volta tornati a casa.

Una colazione che racconta il territorio

Ogni viaggio lascia un ricordo diverso. Per qualcuno è il colore del mare. Per altri il tramonto. Per moltissimi, invece, il primo ricordo del Salento è proprio quel profumo di pasta frolla appena sfornata che esce dalle pasticcerie all’alba.

Per questo, se vi trovate davanti al bancone e dovete scegliere tra un cornetto e un pasticciotto, fermatevi un secondo.

State decidendo non soltanto cosa mangiare.

State scegliendo come iniziare la vostra giornata nel modo più autentico possibile.

E spesso basta un semplice morso per capire perché il pasticciotto sia diventato uno dei simboli più amati del Salento.

Perché il Salento si visita con gli occhi, si vive con il cuore… ma si comincia a conoscere davanti a una colazione.

E se quella colazione profuma di pasticciotto appena sfornato, il viaggio è iniziato nel modo migliore possibile.