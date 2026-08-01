Nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio e prevenzione dei reati, la Polizia di Stato ha tratto in arresto a Otranto un cittadino straniero di 28 anni, risultatato destinatario di un provvedimento di restrizione della libertà personale a livello internazionale.

Il controllo e il mandato d’arresto

L’uomo è stato fermato per un controllo di routine dagli agenti delle volanti del Commissariato di P.S. di Otranto. In seguito alle verifiche effettuate tramite la banca dati delle forze di polizia, a suo carico è emerso un mandato di arresto internazionale per il reato di rapina aggravata, commesso in Pakistan.

La ricostruzione della rapina

Secondo quanto ricostruito in sede di denuncia dalla vittima il 28enne, in concorso con altri soggetti, si era introdotto all’interno dell’abitazione della persona offesa, la banda aveva asportato una motocicletta, somme di denaro contante e oggetti di valore e tra la refurtiva figuravano anche due passaporti e armi da fuoco regolarmente denunciate e detenute dalla vittima.

Trasferimento a Lecce per l’estradizione

Alla luce dei riscontri emersi e completate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce. L’uomo rimane ora a disposizione della Corte d’Appello di Lecce per l’avvio delle successive procedure di estradizione verso il Paese d’origine.