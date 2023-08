Perde il controllo dello scooter e cade sull’asfalto, perde la vita 42enne di Corigliano d’Otranto

Le strade del Salento continuano a essere triste scenario di morte e mietere vittime, l’ultima in ordine di tempo, nel pomeriggio di ieri, la quarta in pochi giorni.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 15.00, quando, sulla Strada Statale 16, la Lecce-Maglie, 16, all’altezza dello svincolo per Melpignano, Leonardo Pulimeno, tecnico radiologo 42enne di Corigliano d’Otranto, ha perso il controllo dello scooter, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Gli automobilisti di passaggio, hanno prontamente lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure in loco all’uomo per poi trasportarlo d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ma ciò non è servito a nulla, in quanto la vittima è morta per le gravi ferite riportate nel sinistro.

Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.